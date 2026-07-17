Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur böyle görüntülendi | Video
17 Temmuz 2026 10:48
Son dakika haberi: AHBAP Derneği’ne yönelik bir operasyon daha yapıldı. AHBAP Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle bir dönem eleştirilerin hedefi olan sunucu ve müzisyen Oğuzhan Uğur’un da aralarında olduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 kişi gözaltına alındı. Öte yandan; Oğuzhan Uğur’un “gerçek faydalanıcısı” olduğu Babala TV’nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle, özel bir bankanın MASAK’a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:56
Elmadağ’da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı | Video 17.07.2026 | 11:26
01:33
Kuyumculara sahte altın diş satan 4 şüpheli tutuklandı | Video 17.07.2026 | 10:59
00:51
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur böyle görüntülendi | Video 17.07.2026 | 10:38
00:21
İtfaiyeye yol vermeyen otomobil sürücüsüne 46 bin TL ceza kesildi | Video 17.07.2026 | 09:58
00:44
Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı | Video 17.07.2026 | 09:41
01:20
İstanbul’da büyük çaplı uyuşturucu operasyonu: 110 gözaltı | Video 17.07.2026 | 09:28
02:59
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! | Video 17.07.2026 | 08:41
00:12
01:46
Ankara’da organize suç örgütüne operasyon: 12 kişi tutuklandı | Video 17.07.2026 | 08:23
00:16
Alanya'da sirenli itfaiyeye yol vermeyen sürücü kameraya yansıdı 16.07.2026 | 20:50
00:38
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı 16.07.2026 | 20:13
03:28
01:01
00:49
Tekirdağ'da kontrolsüz dönüş kazayla sonuçlandı: O anlar kamerada | Video 16.07.2026 | 16:28
03:00
Park halindeki karavan alev alev yandı | Video 16.07.2026 | 16:28
01:19
08:55
05:20
01:54
Küçükçekmece'de bir kuyumcuya sahte altın satan şahıslar yakalandı | Video 16.07.2026 | 15:13