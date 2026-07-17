Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur böyle görüntülendi | Video

17 Temmuz 2026 10:48

Son dakika haberi: AHBAP Derneği’ne yönelik bir operasyon daha yapıldı. AHBAP Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle bir dönem eleştirilerin hedefi olan sunucu ve müzisyen Oğuzhan Uğur’un da aralarında olduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 kişi gözaltına alındı. Öte yandan; Oğuzhan Uğur’un “gerçek faydalanıcısı” olduğu Babala TV’nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle, özel bir bankanın MASAK’a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi.