Video Yaşam Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur böyle görüntülendi | Video
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur böyle görüntülendi | Video

Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur böyle görüntülendi | Video

17 Temmuz 2026 10:48

Son dakika haberi: AHBAP Derneği’ne yönelik bir operasyon daha yapıldı. AHBAP Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle bir dönem eleştirilerin hedefi olan sunucu ve müzisyen Oğuzhan Uğur’un da aralarında olduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 kişi gözaltına alındı. Öte yandan; Oğuzhan Uğur’un “gerçek faydalanıcısı” olduğu Babala TV’nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle, özel bir bankanın MASAK’a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi.

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