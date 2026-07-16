İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
16 Temmuz 2026 20:29
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
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