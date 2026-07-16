Küçükçekmece'de bir kuyumcuya sahte altın satan şahıslar yakalandı | Video
16 Temmuz 2026 15:18
Küçükçekmece’de bir kuyumcuya farklı tarihlerde sahte altın satan şüpheliler yakalandı. Şahısların araçlarında ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 30 adet 1 gramlık sahte altın, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
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