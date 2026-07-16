Video Yaşam Küçükçekmece'de bir kuyumcuya sahte altın satan şahıslar yakalandı | Video
Küçükçekmece'de bir kuyumcuya sahte altın satan şahıslar yakalandı | Video

Küçükçekmece'de bir kuyumcuya sahte altın satan şahıslar yakalandı | Video

16 Temmuz 2026 15:18

Küçükçekmece’de bir kuyumcuya farklı tarihlerde sahte altın satan şüpheliler yakalandı. Şahısların araçlarında ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 30 adet 1 gramlık sahte altın, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 15 Temmuz 2026 tarihinde, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen şahıslar sahte altın verdi. Durumu fark eden kuyumcu polis ekiplerine ihbar da bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, A.A. (30) ve K.A. (18) isimli şahıslar, üzerlerinde 8 gram sahte altın ile suç üstü yakaladı. Yapılan araştırmalarda, aynı şahısların 10 Temmuz 2026 tarihinde de aynı kuyumcuya 3 adet 1 gramlık sahte altın sattıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların araçlarında ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 30 adet 1 gramlık sahte altın, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı 1 adet şarjör, 25 adet fişek, 1 gram narkotik madde ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şüpheliler nitelikli dolandırıcılık (sahte altın) ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından adliyeye sevk edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Küçükçekmece’de bir kuyumcuya sahte altın satan şahıslar yakalandı | Video 01:54
Küçükçekmece'de bir kuyumcuya sahte altın satan şahıslar yakalandı | Video 16.07.2026 | 15:13
Sol şeritten sağa geçmek istedi; otomobille çarpıştı! O anlar kamerada | Video 00:29
Sol şeritten sağa geçmek istedi; otomobille çarpıştı! O anlar kamerada | Video 16.07.2026 | 14:47
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı! Kaza anı kamerada 02:51
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı! Kaza anı kamerada 16.07.2026 | 14:45
Ataşehir’de İETT otobüsü alev topuna döndü: O anlar kamerada 01:03
Ataşehir'de İETT otobüsü alev topuna döndü: O anlar kamerada 16.07.2026 | 14:39
Kafede oturduğu sırada tabancayla vurulan Merve Nur’un babası: ’Kaza olduğunu düşünmüyorum’ | Video 01:01
Kafede oturduğu sırada tabancayla vurulan Merve Nur'un babası: 'Kaza olduğunu düşünmüyorum' | Video 16.07.2026 | 14:31
Ele geçen kaçak 1 milyon 350 bin adet makaronla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi | Video 00:36
Ele geçen kaçak 1 milyon 350 bin adet makaronla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi | Video 16.07.2026 | 14:15
Esenyurt’ta yaşlı adama silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 00:31
Esenyurt'ta yaşlı adama silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 16.07.2026 | 14:13
İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 45 skunk kilogram skunk ele geçirildi, 4 gözaltı! | Video 00:47
İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 45 skunk kilogram skunk ele geçirildi, 4 gözaltı! | Video 16.07.2026 | 14:07
Arkasına bile bakmadı! İzmir’de otomobilin motosiklete çarpıp kaçtığı kaza kameraya yansıdı 00:15
Arkasına bile bakmadı! İzmir'de otomobilin motosiklete çarpıp kaçtığı kaza kameraya yansıdı 16.07.2026 | 13:57
Avcılar’da trafikteki yol verme tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü: O anlar kamerada 01:53
Avcılar'da trafikteki yol verme tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü: O anlar kamerada 16.07.2026 | 13:51
Avcılar D-100’de trafik magandaları kameraya yansıdı: İki kamyonet makas atarak yarıştı! | Video 03:12
Avcılar D-100'de trafik magandaları kameraya yansıdı: İki kamyonet makas atarak yarıştı! | Video 16.07.2026 | 13:44
Eski yöneticiler asansörde karşılaştı: Yumrukların havada uçuştuğu kavga, asansör kamerasına yansıdı 02:13
Eski yöneticiler asansörde karşılaştı: Yumrukların havada uçuştuğu kavga, asansör kamerasına yansıdı 16.07.2026 | 13:02
Yunanistan’da kaybolan genci ailesi her yerde arıyordu, Taner Balat’ın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:06
Yunanistan'da kaybolan genci ailesi her yerde arıyordu, Taner Balat'ın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.07.2026 | 12:49
Şişli’de eski damat dehşeti: Kayınpederine tekme ve yumruklarla saldırdı! O anlar kamerada | Video 01:42
Şişli'de eski damat dehşeti: Kayınpederine tekme ve yumruklarla saldırdı! O anlar kamerada | Video 16.07.2026 | 11:37
Ahbap soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı! Haluk Levent’in elleri kelepçeli görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:17
Ahbap soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı! Haluk Levent'in elleri kelepçeli görüntüsü ortaya çıktı | Video 16.07.2026 | 11:13
Yüzüğü parmağına sıkışan kadının yardımına itfaiye ekipleri koştu | Video 00:31
Yüzüğü parmağına sıkışan kadının yardımına itfaiye ekipleri koştu | Video 16.07.2026 | 11:02
Eşini ’intihar etti’ diyerek hastaneye getirdi, cinayetten tutuklandı | Video 03:42
Eşini 'intihar etti' diyerek hastaneye getirdi, cinayetten tutuklandı | Video 16.07.2026 | 10:53
Tuzla’da malzeme yüklü kamyonet yolda devrildi: Kaza anı kamerada 00:25
Tuzla’da malzeme yüklü kamyonet yolda devrildi: Kaza anı kamerada 16.07.2026 | 10:47
Tuzla’da durdurulan otobüsten cephanelik çıktı: 120 silah ele geçirildi | Video 00:47
Tuzla’da durdurulan otobüsten cephanelik çıktı: 120 silah ele geçirildi | Video 16.07.2026 | 10:21
Adana’da hayrete düşüren hırsızlık! Yüzlerce kiloluk karpuz ve kavun çaldılar: ’Çabuk satılan ürünler, satmak için çaldık’ 05:55
Adana'da hayrete düşüren hırsızlık! Yüzlerce kiloluk karpuz ve kavun çaldılar: 'Çabuk satılan ürünler, satmak için çaldık' 16.07.2026 | 10:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA