Sol şeritten sağa geçmek istedi; otomobille çarpıştı! O anlar kamerada | Video 16 Temmuz 2026 14:50 Beylikdüzü'nde caddede sol şeritte ilerleyen sürücü sağa dönmek istedi; sağ şeritte ilerleyen otomobille çapıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 13 Temmuz Pazartesi günü Adnan Kahveci Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Sol şeritte ilerlyen bir araç sağa dönüş yapmak istedi. Araç aniden sağa doğru manevra yaparken, bu sırada sağ şeritte ilerleyen otomobil, dönüş yapan araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma çıktı, ardından bir iş yerinin önündeki korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle korkuluklar devrilirken, çevredekiler panik yaşadı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.