Video Yaşam Avcılar'da trafikteki yol verme tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü: O anlar kamerada
Avcılar'da trafikteki yol verme tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü: O anlar kamerada

Avcılar'da trafikteki yol verme tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü: O anlar kamerada

16 Temmuz 2026 13:56

Avcılar’da trafikte seyir halindeki iki otomobilin sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen sürücüler tekme ve yumrukla birbirine saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen sürücüler araçları durdurup aşağı indi. Tekme ve yumrukla biribirine saldıran sürücüleri, araçlarda bulunan diğer kişiler ayırdı. Kavga çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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