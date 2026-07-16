Avcılar'da trafikteki yol verme tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü: O anlar kamerada 16 Temmuz 2026 13:56 Avcılar’da trafikte seyir halindeki iki otomobilin sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen sürücüler tekme ve yumrukla birbirine saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen sürücüler araçları durdurup aşağı indi. Tekme ve yumrukla biribirine saldıran sürücüleri, araçlarda bulunan diğer kişiler ayırdı. Kavga çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.