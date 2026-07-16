Video Yaşam Tuzla’da malzeme yüklü kamyonet yolda devrildi: Kaza anı kamerada
Tuzla’da malzeme yüklü kamyonet yolda devrildi: Kaza anı kamerada

Tuzla’da malzeme yüklü kamyonet yolda devrildi: Kaza anı kamerada

16 Temmuz 2026 10:50

Tuzla’da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği malzeme yüklü kamyonet kaza yaparak yola devrildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 16:00 sıralarında İçmeler Mahallesi Aydınlı yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki inşaat malzemesi yüklü kamyonet şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaza yaparak yan yattı. Kazada şoför yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle caddede güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şoför sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan kamyonet çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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