Yolda önüne çıkan kediye tekme attı! | Video
16 Temmuz 2026 09:03
Samsun’un İlkadım ilçesinde bir kişinin önündeki kediye tekme atıp, yürümeye devam ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
İlkadım ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, kaldırımda yürüdüğü sırada önündeki kediye tekme attı. Yaklaşık 1 metre yükselen kedi daha sonra yere düşüp, kaçtı. Durumu görüp, büfeden çıkan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli diyaloğun ardından kediye şiddet uygulayan kişi, yürümeye devam etti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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