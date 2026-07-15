Video Yaşam SON DAKİKA | Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı: Müdahaleler devam ediyor
SON DAKİKA | Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı: Müdahaleler devam ediyor

SON DAKİKA | Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı: Müdahaleler devam ediyor

15 Temmuz 2026 11:39

Arnavutköy Bolluca'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı fabrikanın bitişiğinde başka fabrikalarında olduğu öğrenildi.

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