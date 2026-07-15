SON DAKİKA | Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı: Müdahaleler devam ediyor

15 Temmuz 2026 11:39

Arnavutköy Bolluca'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı fabrikanın bitişiğinde başka fabrikalarında olduğu öğrenildi.