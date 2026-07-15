Video Yaşam İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı | Video
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı | Video

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı | Video

15 Temmuz 2026 08:46

İstanbul'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu' etkinliği nedeniyle saat 03.00 itibarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Üsküdar ve Beşiktaş'taki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek '15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu' nedeniyle saat 03.00 itibarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Üsküdar ve Beşiktaş'taki bazı yollar polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi ve D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisinde de trafik akışı sağlanamayacak.

6 İSTASYON GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Etkinlik süresince metrobüs seferleri, Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı üzerinden yapılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.

KAPATILAN YOLLAR

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılım, Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılım, Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım ve Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 kuzeye katılım trafiğe kapatıldı.

Üsküdar'da ise Beylerbeyi'nden köprüye katılım, Kısıklı Caddesi'nden köprüye katılım, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi'nde köprüye katılım trafiğe kapatıldı.

Köprü ve diğer yollar, etkinliğin sona ermesinin ardından saat 15.00'te yeniden trafiğe açılacak.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı | Video 02:38
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı | Video 15.07.2026 | 08:41
Kadıköy’de sopalı yumruklu kavga! O anlar kamerada 00:52
Kadıköy’de sopalı yumruklu kavga! O anlar kamerada 15.07.2026 | 08:31
Yağışlı yolda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı 01:13
Yağışlı yolda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı 14.07.2026 | 22:57
Bolu’da korkutan kaza: Kamyon, park yerinden çıkan otomobile çarptı | Video 00:15
Bolu'da korkutan kaza: Kamyon, park yerinden çıkan otomobile çarptı | Video 14.07.2026 | 16:32
Sapanca gölünün dibinde görülen pamuksu yapılar incelemeye alındı | Video 01:55
Sapanca gölünün dibinde görülen pamuksu yapılar incelemeye alındı | Video 14.07.2026 | 16:14
Kocaeli’de kurallara uyan otobüs şoförü, tehdit ve hakaretlere maruz kaldı | Video 05:12
Kocaeli'de kurallara uyan otobüs şoförü, tehdit ve hakaretlere maruz kaldı | Video 14.07.2026 | 15:24
Eskişehir’de Hamamyolu Caddesi’nde 15 Temmuz afişlerinin indirildiği iddiası | Video 05:34
Eskişehir'de Hamamyolu Caddesi'nde 15 Temmuz afişlerinin indirildiği iddiası | Video 14.07.2026 | 15:12
Avcılar’da kaçak moloz döken 2 araç sahibine 100 bin lira ceza | Video 03:35
Avcılar'da kaçak moloz döken 2 araç sahibine 100 bin lira ceza | Video 14.07.2026 | 15:06
Kadın dağcının cesedi, kaybolduktan 112 gün sonra bulundu: Cenaze, ekipler tarafından Ağrı Dağı’ndan indirildi | Video 01:42
Kadın dağcının cesedi, kaybolduktan 112 gün sonra bulundu: Cenaze, ekipler tarafından Ağrı Dağı'ndan indirildi | Video 14.07.2026 | 14:11
Telefon dolandırıcılarından ’adınız cinayete karıştı’ yalanıyla 2 milyon TL’lik vurgun | Video 00:14
Telefon dolandırıcılarından 'adınız cinayete karıştı' yalanıyla 2 milyon TL’lik vurgun | Video 14.07.2026 | 14:09
Eskişehir’de feci kaza: Pencerenin korkulukları kırıldı, üçüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 02:01
Eskişehir'de feci kaza: Pencerenin korkulukları kırıldı, üçüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 14.07.2026 | 13:46
Polisin durdurduğu otomobilin bagajından 4 göçmen çıktı | Video 01:20
Polisin durdurduğu otomobilin bagajından 4 göçmen çıktı | Video 14.07.2026 | 13:20
Gaziantep’te seyir halindeyken alev alan araç cayır cayır yandı | Video 02:55
Gaziantep'te seyir halindeyken alev alan araç cayır cayır yandı | Video 14.07.2026 | 13:09
Tekirdağ’da yıldırımın palmiyeyi vurduğu anlar kamerada | Video 00:15
Tekirdağ'da yıldırımın palmiyeyi vurduğu anlar kamerada | Video 14.07.2026 | 12:50
Ataşehir’de kırmızı ışıkta geçen motosiklete otomobilin çarptığı kaza kamerada | Video 00:22
Ataşehir'de kırmızı ışıkta geçen motosiklete otomobilin çarptığı kaza kamerada | Video 14.07.2026 | 12:01
FETÖ’nün güncel ve askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı | Video 00:58
FETÖ'nün güncel ve askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı | Video 14.07.2026 | 11:38
İzmir’de otomobil ve motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 00:37
İzmir'de otomobil ve motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 14.07.2026 | 11:28
Seyir halindeyken alev alan lüks araca müdahale sırasında patlama yaşandı! O anlar kamerada 00:53
Seyir halindeyken alev alan lüks araca müdahale sırasında patlama yaşandı! O anlar kamerada 14.07.2026 | 11:05
Plajdaki hırsızlık şüphelileri Osmaniye’de yakalandı | Video 02:54
Plajdaki hırsızlık şüphelileri Osmaniye'de yakalandı | Video 14.07.2026 | 11:05
Antalya’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı | Video 00:48
Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı | Video 14.07.2026 | 10:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA