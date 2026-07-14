Video Yaşam Bolu'da korkutan kaza: Kamyon, park yerinden çıkan otomobile çarptı | Video
Bolu'da korkutan kaza: Kamyon, park yerinden çıkan otomobile çarptı | Video

Bolu'da korkutan kaza: Kamyon, park yerinden çıkan otomobile çarptı | Video

14 Temmuz 2026 16:37

Bolu'da cadde üzerindeki park alanından çıkış yapan otomobile kamyon çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan Y.M.A. idaresindeki 16 BEB 551 otomobil, bulunduğu yerden yola çıkış yapmak için manevra yaptığı esnada, cadde üzerinde seyir halinde olan O.K. yönetimindeki 14 ACB 591 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Otomobilin sol ön kısmına kamyonun çarpmasıyla araçlarda maddi hasar meydana geldi. Şans eseri meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Çarpışmanın şiddetiyle çevredeki kafede oturan ve caddede yürüyen vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Meydana gelen kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde otomobilin park alanından yavaşça yola doğru çıktığı, bu sırada yoldan geçen kamyonun duramayarak otomobile çarptığı an yer aldı.

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