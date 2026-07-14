Basın Ekspres Başakşehir yolunda zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti | Video
14 Temmuz 2026 10:01
Basın Ekspres Başakşehir istikametinde yaşanan zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Basın Ekspres Başakşehir istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 19 AY 611 otomobil, emniyet şeridinde bekleyen 34 AL 0668 tıra arkadan çarptı. 34 NNJ 676 ticari aracın da karıştığı kazada 19 AY 611 otomobilin içinde bulunan Metin Sayılı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Metin Sayılı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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