Video Yaşam Eyüpsultan'da kırmızı ışık ihlali, feci kazaya sebep oldu: Kaza anı kamerada
Eyüpsultan'da kırmızı ışık ihlali, feci kazaya sebep oldu: Kaza anı kamerada

Eyüpsultan'da kırmızı ışık ihlali, feci kazaya sebep oldu: Kaza anı kamerada

13 Temmuz 2026 16:02

Eyüpsultan'da sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil trafik ışığına çarptı. Sürücünün yaralandığı kaza, başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 06.45 sıralarında Karadolap Mahallesi Vardar Bulvarı'nda bulunan bir kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, trafikteki araçlar yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket etti. Bu sırada kavşağa hızla giren ve kırmızı ışık ihlali yapan otomobil önce trafik ışığına ardından da kaldırıma çarptı. Kazayı gören çevredeki sürücüler ve yolcular, araçlarını durdurarak sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavşakta güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrollü şekilde sağlarken, yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı o sırada ışıklarda bekleyen başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşaktaki araçların yeşil ışıkla birlikte harekete geçtiği, bu sırada kırmızı ışık yanan yönden hızla gelen otomobilin direğe ve kaldırıma çarparak savrulduğu anlar yer aldı.

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