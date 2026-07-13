Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan araç hurdaya döndü: 3 yaralı | Video 13 Temmuz 2026 10:53 Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan otomobil hurdaya döndü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, gece yarısı Muratpaşa ilçesi Emrah Caddesi ile Karacaoğlan Caddesi kavşağında meydana geldi. Emrah Caddesi'nden gelen Ö.K. yönetimindeki 07 CGK 852 plakalı hafif ticari araç, ışık ihlali yaptığı ileri sürülen H.T. idaresindeki 07 CHC 265 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada hafif ticari araçta bulunan Ş.K., E.A. ve G.H.A. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hurdaya dönen araç ile minibüs, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.