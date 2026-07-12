Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

12 Temmuz 2026 19:44

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, bir süredir İlkay Akıncı ile birliktelik yaşıyordu. Damla Sönmez ve İlkay Akıncı, bugün düzenlenen törenle evlendi. İşte düğünden ilk kareler!