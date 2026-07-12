Arka Sıradakiler'in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

12 Temmuz 2026 15:09

Arka Sıradakiler dizisinde hayat verdiği karakterle hafızalara kazınan ve sosyal medyada oldukça aktif olan Sevda Dalgıç, tatil tarzıyla adeta ezber bozdu. Son dönemde sup board'a merak saran ünlü oyuncu, deniz ortasında sergilediği o zorlu performansla takipçilerinden tam not aldı.