Emel Sayın evinin son halini paylaştı! İşte eğlenceli o paylaşım!

09 Temmuz 2026 21:02

Ünlü şarkıcı Emel Sayın, geçtiğimiz ay rahatsızlığı nedeniyle tedavi göreceğini ve konserlerini iptal ettiğini duyurmuştu. Emel Sayın, evinden son hallerini paylaşarak hayranlarına bir paylaşım yaptı. İşte o eğlenceli paylaşım!