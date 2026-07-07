Video Magazin Sahra Işık'ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi... | Video
Sahra Işık'ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi... | Video

Sahra Işık'ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi... | Video

07 Temmuz 2026 15:42

Sahra Işık, 12 aylık oğlu Pamir'in piyano başındaki sevimli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Minik Pamir'in piyano başındaki halleri kısa sürede ilgi görürken, o görüntüler beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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