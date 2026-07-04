Alişan'dan çok konuşulacak performans: "Vur davulcu vur davula" | Video
04 Temmuz 2026 11:14
Alişan, sosyal medya hesabından paylaştığı davul performansıyla dikkat çekti. Eğlenceli anlar kısa sürede takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuru aldı.
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