Video Magazin Alişan'dan çok konuşulacak performans: "Vur davulcu vur davula" | Video
Alişan'dan çok konuşulacak performans:

Alişan'dan çok konuşulacak performans: "Vur davulcu vur davula" | Video

04 Temmuz 2026 11:14

Alişan, sosyal medya hesabından paylaştığı davul performansıyla dikkat çekti. Eğlenceli anlar kısa sürede takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuru aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

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