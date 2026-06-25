Volkan Konak’ın eşi Selma Konak’tan yürek burkan sözler: Atletiyle uyuyorum!

25 Haziran 2026 18:55

Ünlü şarkıcı Volkan Konak, KKTC’de sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle 58 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Volkan Konak’ın vefatının üzerinden 1 yıl geçmesi sonrası eşi Selma Konak’tan yürek burkan bir açıklama geldi. Bir programa katılan Selma Konak, eşine özlem duyduğunu duygu dolu sözlerle açıkladı. İşte o açıklama!