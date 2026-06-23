Sihirli Annem’de Çilek’in kankasıydı! Buket'in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika'daki yeni hayatı dikkat çekti...

23 Haziran 2026 10:39

Ekranların unutulmaz yapımı Sihirli Annem'de Çilek ile olan arkadaşlığı ve sevimli halleriyle hafızalara kazınan Buket, yıllar sonraki değişimiyle ağızları açık bıraktı. Oyunculuğu bıraktıktan sonra bambaşka bir kariyer çizen ve sessiz sedasız evlenen çocuk oyuncunun son haline bakın!