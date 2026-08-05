Mikonos'ta Galatasaray rüzgarı! Lucas Torreira tatilde de "Aslan"ı unutmadı | Video
05 Ağustos 2026 13:04
Torreira, Mikonos tatilinden paylaştığı renkli görüntülerle gündem oldu. Keman ve akordeon eşliğinde keyifli anlar yaşayan Uruguaylı futbolcunun "Aslan" selamı, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük ilgi gördü.
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