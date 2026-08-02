Dünya yıldızı neye uğradığını şaşırdı: Katy Perry mikrofonu kime uzattıysa Türk çıktı! | Video

02 Ağustos 2026 13:18

Sunny Hill Festivali’nde sahne alan pop ikonu Katy Perry, seyircilerle diyalog kurmak isteyince hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Sahneden uzattığı her mikrofondan 'Türk' yanıtını alan ünlü şarkıcı, neye uğradığını şaşırdı. İşte festivalde eğlenceli anlara sahne olan o anlar...