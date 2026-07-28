Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle 'temizlik operasyonu' düzenledi | Video
28 Temmuz 2026 11:51
Ünlü şarkıcı Alişan’ın evinde yine neşeli anlar yaşandı. Küçük kızının eline aldığı elektrik süpürgesiyle babasına "temizlik operasyonu" yaptığı eğlenceli anlar izleyenleri güldürdü.
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