İki düğün bir nikah! Oyuncu Cem Uslu dünyaevine girdi! İşte düğünden yeni kareler!

28 Temmuz 2026 01:55

Oyuncu Cem Uslu, sevgilisi Gubse Ceren Geçalp ile hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Düzce'de düğün yapan Cem Uslu ve Gubse Ceren Geçalp, bu kez de İstanbul'da bir düğün yaptı. İşte ünlü çiftin düğününden yeni kareler!