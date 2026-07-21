Harbiye’de sahne alan Nilüfer’in kedi şaşkınlığı
21 Temmuz 2026 22:55
Ünlü şarkıcı Nilüfer, bugün Harbiye Açıkhava’da hayranlarıyla bir araya geldi. Nilüfer, konseri sırasında bir kedinin dolaştığını fark edince şaşkınlık yaşadı. İşte o anlar!
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