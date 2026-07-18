DJ Mahmut Orhan bu kez pazarda konser verdi | Video
18 Temmuz 2026 14:38
Balıkesir’in Kürse Köyü’nde verdiği konserle günlerce konuşulan dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Mahmut Orhan, bu kez Ege’nin gözde adresi Alaçatı’da sahne aldı. Cumartesi Pazarı’nda gerçekleştirdiği sürpriz performansla alışveriş yapanlara adeta festival atmosferi yaşattı.
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