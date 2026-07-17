İnternetten araştırma yaptıktan sonra silahlı kuyumcu soygunu gerçekleştiren zanlının görüntüleri ortaya çıktı
17 Temmuz 2026 16:49
Ankara’daki silahlı kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı. Zanlının olaydan birkaç saat önce internetten soygun yöntemlerini araştırdığı öğrenilmişti.
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