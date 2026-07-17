Video Yaşam İnternetten araştırma yaptıktan sonra silahlı kuyumcu soygunu gerçekleştiren zanlının görüntüleri ortaya çıktı
İnternetten araştırma yaptıktan sonra silahlı kuyumcu soygunu gerçekleştiren zanlının görüntüleri ortaya çıktı

İnternetten araştırma yaptıktan sonra silahlı kuyumcu soygunu gerçekleştiren zanlının görüntüleri ortaya çıktı

17 Temmuz 2026 16:49

Ankara’daki silahlı kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı. Zanlının olaydan birkaç saat önce internetten soygun yöntemlerini araştırdığı öğrenilmişti.

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