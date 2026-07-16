Video Yaşam Alanya'da sirenli itfaiyeye yol vermeyen sürücü kameraya yansıdı
Alanya'da sirenli itfaiyeye yol vermeyen sürücü kameraya yansıdı

Alanya'da sirenli itfaiyeye yol vermeyen sürücü kameraya yansıdı

16 Temmuz 2026 20:53

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek üzere sirenlerini açarak yola çıkan itfaiye ekibi, D-400 Karayolu'nda önünde seyreden otomobilin yol vermemesi nedeniyle güçlük yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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