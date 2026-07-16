Video Yaşam Park halindeki karavan alev alev yandı | Video
Park halindeki karavan alev alev yandı | Video

Park halindeki karavan alev alev yandı | Video

16 Temmuz 2026 16:36

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, park halindeki karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında alevlerin sıçradığı bir motosiklet de zarar gördü.

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Karasu ilçesinde öğle saatlerinde bir karavan parkında R.G.'ye ait park halindeki karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, karavanın yanındaki A.A.'ya ait motosiklete de sıçradı. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevrede bulunan diğer karavanlara ve yeşil alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında karavan kullanılamaz hale gelirken, motosiklet de zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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