Video Yaşam Bursa'da pes dedirten hırsızlık! Camideki yardım kutusunu kırdı, 100 bin TL çaldı: O anlar kamerada
Bursa'da pes dedirten hırsızlık! Camideki yardım kutusunu kırdı, 100 bin TL çaldı: O anlar kamerada

Bursa'da pes dedirten hırsızlık! Camideki yardım kutusunu kırdı, 100 bin TL çaldı: O anlar kamerada

16 Temmuz 2026 15:26

Bursa’nın İnegöl ilçesinde camideki yardım kutusunun kilitlerini kaldırım taşıyla kıran şüpheli, yaklaşık 100 bin TL’yi çalarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, saat 07.00 sıralarında İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan Yokuşlar Cami'nde meydana geldi. Camiye giren şüpheli, ayakkabılarını ayakkabılığa bıraktıktan sonra içeride bir süre dolaştı. Yardım kutusunu gören şüpheli, önce kutunun üzerindeki kilitleri açmaya çalıştı. Kutuyu açmayı başaramayan şüpheli camiden çıkarak sokaktan kaldırım taşı aldı. Taşla yeniden camiye giren şüpheli, yaklaşık 15 dakika boyunca yardım kutusunun kilitlerine vurarak kırdı. Kutuda bulunan ve iki aylık bağışlardan oluştuğu belirtilen yaklaşık 100 bin TL'yi, camide bulduğu bir poşete dolduran şüpheli, ardından olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra camiye gelen imam ve dernek yöneticileri, yardım kutusunun kırıldığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelerken, olay yeri inceleme ekipleri de delil çalışması yaptı. Olay anı ise caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

'ÇOK ZOR DURUMDA KALDIK'

Yaşanan hırsızlık olayına tepki gösteren Yokuşlar Cami Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yıldırım, "Kuran kursu yaptırıyoruz. Geçen yıldan kalan 74 bin liralık borçlarımız vardı. 74 bin liralık çek kestirdik. Bu parayı ödemek için kutuyu iki aydır açmamıştık. Sabah saatlerinde yaşanan hırsızlıkta hepsi gitmiş. Çok zor durumda kaldık. Çeki aldığımız insanla aramız açıldı. Aramızın açıldığı adama da bize bir daha yardım et diyemeyiz. Onun için bu olay bizi zor duruma düşürdü" dedi.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

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