Ataşehir'de İETT otobüsü alev topuna döndü: O anlar kamerada 16 Temmuz 2026 14:42 Ataşehir ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 13.30 sıralarında Ataşehir Büyükbakkalköy yolu Ayazoğlu Caddesi, Büyükbakkalköy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İETT otobüsünün motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Motor kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, otobüsün motor kısmında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.