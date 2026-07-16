Video Yaşam Arkasına bile bakmadı! İzmir'de otomobilin motosiklete çarpıp kaçtığı kaza kameraya yansıdı
Arkasına bile bakmadı! İzmir'de otomobilin motosiklete çarpıp kaçtığı kaza kameraya yansıdı

Arkasına bile bakmadı! İzmir'de otomobilin motosiklete çarpıp kaçtığı kaza kameraya yansıdı

16 Temmuz 2026 14:02

İzmir'in Buca ilçesinde, bir otomobilin motosiklete çarparak olay yerinden kaçtığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Çamlıkule Mahallesi 200/17 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, Hüseyin K. (54) idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinde durmayarak hızla uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hüseyin K., ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın ardından kayıplara karışan otomobil sürücüsünü tespit edip yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yola çıkan otomobilin motosiklete çarpması, sürücünün çarpmanın etkisiyle savrulması ve otomobilin bölgeden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

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