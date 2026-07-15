Zehra Çilingiroğlu aile tatilini özetleyen bir video paylaştı! Yorum yağdı!

15 Temmuz 2026 23:40

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu, yaptığı paylaşımlarla son dönemlerde adından söz ettiriyor. Zehra Çilingiroğlu, bu kez anne ve babasıyla çıktığı tatilden bir özet paylaştı. İşte o paylaşım!