Video Magazin Zehra Çilingiroğlu aile tatilini özetleyen bir video paylaştı! Yorum yağdı!
Zehra Çilingiroğlu aile tatilini özetleyen bir video paylaştı! Yorum yağdı!

Zehra Çilingiroğlu aile tatilini özetleyen bir video paylaştı! Yorum yağdı!

15 Temmuz 2026 23:40

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu, yaptığı paylaşımlarla son dönemlerde adından söz ettiriyor. Zehra Çilingiroğlu, bu kez anne ve babasıyla çıktığı tatilden bir özet paylaştı. İşte o paylaşım!

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