Jennifer Lopez doğum gününü Paris’te kutladı! Şarkıcı gönlünce eğlendi! İşte o anlar!
12 Temmuz 2026 23:59
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası’na konuk oldu. Jennifer Lopez, burada kıyafetleri ve fit halleriyle gündem oldu. Ünlü şarkıcı, erken doğum günü kutlamasını da Paris’ta gerçekleştirdi. Ünlü şarkıcı gönlünce eğlendi. İşte Jennifer Lopez’in o paylaşımları ve eğlenceli anları!
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