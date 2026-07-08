Oryantal Asena’dan sevgilisinin çiftliğinden yepyeni paylaşım: Kızımı öpmelere doyamadım!
08 Temmuz 2026 18:00
Ünlü oryantal Asena, İstanbul’dan taşınarak Yalova’da çiftlik hayatı yaşamaya başladı. Sevgilisinin çiftliğinde mutlu günler geçiren Asena, bugün yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oryantal, evinin koltuğunda uyuyan kuzuyu öpmelere doyamadığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o paylaşım!
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