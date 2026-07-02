Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...
02 Temmuz 2026 14:09
Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız, sosyal medyayı sallayan eğlenceli bir videoya imza attı. İzleyenleri kahkahaya boğan o anlar kısa sürede gündem oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
00:20
01:24
01:24
00:18
00:33
00:05
00:27
Klip kızını Instagram’dan bulmuştu! Sinan Akçıl’dan Buçe Yavuz’a sürpriz! 30.06.2026 | 23:24
00:18
01:14
00:39
01:01
00:15
Gamze Erçel ikinci bebeğine hamileliğini kardeşi Hande Erçel’e böyle söyledi 28.06.2026 | 22:14
00:36
Volkan Konak’ın eşi Selma Konak’tan yürek burkan sözler: Atletiyle uyuyorum! 25.06.2026 | 18:53
00:57
00:12
00:31
00:09
Süreyya Yalçın’ın yaz imajı sosyal medyada gündem oldu | Video 24.06.2026 | 09:33
00:44
Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Seda Sayan’a fotoşopları ben yapıyorum! 23.06.2026 | 20:25