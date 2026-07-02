Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

02 Temmuz 2026 14:09

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız, sosyal medyayı sallayan eğlenceli bir videoya imza attı. İzleyenleri kahkahaya boğan o anlar kısa sürede gündem oldu.