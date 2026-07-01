TEM Otoyolu’nda otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
01 Temmuz 2026 23:45
Bolu’da TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, araçtaki 3 kişi ise yaralandı.
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