Silivri'de bıçaklı ve sopalı kavga: 1 yaralı! | Video
01 Temmuz 2026 16:56
İstanbul'un Silivri ilçesinde bıçaklı ve sopalı kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kişinin sokak ortasında birbirine saldırdığı anlar dikkat çekti.
Olay, dün gece Silivri ilçesi Alibey Mahallesi'nde meydana geldi. İki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırılırken, bıçaklı saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yaşanan arbede sırasında bıçaklı şahıs, karşısındaki kişiyi kolundan yaraladı.
Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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