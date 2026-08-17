Video Yaşam Aküsü biten motosikletini bıraktı, geri geldiğinde yerinde bulamadı! | Video
Aküsü biten motosikletini bıraktı, geri geldiğinde yerinde bulamadı! | Video

Aküsü biten motosikletini bıraktı, geri geldiğinde yerinde bulamadı! | Video

17 Ağustos 2026 14:01

Tekirdağ-İstanbul Karayolu üzerinde aküsü biten motosikletini otobüs durağının arkasına bırakan kadın, yaklaşık iki hafta sonra motosikletini almaya geldiğinde yerinde bulamayınca jandarmaya şikayette bulundu. JASAT ekiplerinin çalışması sonucu motosikleti çalan şüpheli yakalandı.

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Edinilen bilgilere göre, F.E. (28), 26 Temmuz 2026 tarihinde aküsü biten motosikletini Tekirdağ-İstanbul Karayolu üzerindeki belediye otobüsü durağının arkasına bıraktı. 8 Ağustos 2026 tarihinde motosikletini almak için aynı bölgeye gelen F.E., motosikletinin yerinde olmadığını fark ederek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili çalışma başlatan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, yaptıkları incelemelerde motosikletin 26 Temmuz tarihinde bırakıldığını ve 31 Temmuz tarihinde çalındığını tespit etti. Kamera görüntüleri ve saha çalışmaları sonucunda hırsızlık olayını A.Y. (44) isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi.
JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan şüpheli, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. Ele geçirilen motosikletin müşteki F.E.'ye teslim edileceği öğrenildi.

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