Yolcu otobüsü park halindeki otomobile çarptı! O anlar araç kamerasına yansıdı
17 Ağustos 2026 13:58
Tekirdağ'da yolcu otobüsünün çarptığı park halindeki otomobilin sürüklendiği anlar bir aracın kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonu içerisinde dönüş yapan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürüklenen otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay anı ise bir aracın kamerasına yansıdı.
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