Video Yaşam SON DAKİKA... Kuyumcukent'te milyonluk vurgun! 35 şüpheli için gözaltı kararı: 64 kilogram altın toplayıp... | Video
SON DAKİKA... Kuyumcukent'te milyonluk vurgun! 35 şüpheli için gözaltı kararı: 64 kilogram altın toplayıp... | Video

SON DAKİKA... Kuyumcukent'te milyonluk vurgun! 35 şüpheli için gözaltı kararı: 64 kilogram altın toplayıp... | Video

06 Ekim 2026 11:48

SON DAKİKA... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde 48 adrese eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Kuyumcukent’te "Anadolu'da satacağız" diyerek topladıkları milyonlarca liralık ziynet eşyasını eritip saf altına çeviren ve kuyumcuları "İflas ettik" diyerek dolandıran 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çetenin lüks araçlarına, taşınmazlarına ve banka hesaplarına el konuldu.

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SON DAKİKA... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul Kuyumcukent'te faaliyet gösteren 16 ayrı firma yetkilisinin şikayeti üzerine harekete geçerek dev bir dolandırıcılık şebekesini çökertti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu, kuyumculuk sektörünü sarsan yöntemin detayları tek tek ortaya çıkarıldı.

"ANADOLU'DA SATACAĞIZ" YALANIYLA KANDIRDILAR

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre; O.K. ve H.K. liderliğindeki şebeke, üçüncü kişilerin üzerine kurdukları paravan iş yerlerini aracı olarak kullandı. Piyasadan "Anadolu'da satacağız" bahanesiyle işçilikli bilezik, kolye ve alyans gibi milyonlarca lira değerindeki takı malzemelerini toplayan şüpheliler, akılalmaz bir yönteme başvurdu.

ZİYNET EŞYALARINI ERİTİP SAF ALTIN YAPTILAR

Toplanan işlenmiş takıları aldıkları şekliyle satmak yerine kendi bünyelerindeki atölyelerde eriten çete üyeleri, ürünleri "saf altın" haline getirdi. Müşterilere güven vermek için başlangıçta küçük miktarlarda ödemeler yapan ve sözde satış göstererek mağdurların bakiyesini (borç limitini) kademeli olarak yükselten şebeke, sürecin sonunda mağdurları çağırarak "İflas ettik" dedi ve piyasayı dolandırdı. Çetenin bu yöntemle toplamda 64 kilogram has altın karşılığı dev bir mağduriyete yol açtığı belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibinin ardından düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara ve Kocaeli illerinde belirlenen 45 konut ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 48 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak", "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından soruşturma yürütülen 35 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı uygulandı.

LÜKS ARAÇLARA VE TAŞINMAZLARA EL KONULDU

Operasyon kapsamındaki adli süreçte çete üyelerinin finansal damarları da kesildi. Şüphelilerin; banka ve elektronik para hesaplarına, bütün hak ve alacaklarına, 18 adet taşıta, 13 adet gayrimenkule mahkeme kararıyla el konuldu.

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