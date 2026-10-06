Video Yaşam Ece İrtem'in ailesi ATV Haber'e konuştu
Ece İrtem'in ailesi ATV Haber'e konuştu

Ece İrtem'in ailesi ATV Haber'e konuştu

06 Ekim 2026 20:25

Ünlü oyuncu Ece İrtem'in ailesi yaşadıkları büyük acıyı aylar sonra ilk kez ATV Haber'den Özlem Aktay'a anlattı.

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