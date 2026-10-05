Video Yaşam Bir gecede hayatı değişti! İşten dönüp koltukta uyudu: Sabah kalktığında felç olduğunu anladı | Video
Bir gecede hayatı değişti! İşten dönüp koltukta uyudu: Sabah kalktığında felç olduğunu anladı | Video

Bir gecede hayatı değişti! İşten dönüp koltukta uyudu: Sabah kalktığında felç olduğunu anladı | Video

05 Ekim 2026 12:13

Antalya'da 3 yıl önce iş dönüşü evindeki koltukta uyuyakalan, sabah uyandığında bacaklarının tutmadığını fark eden Serkan Özdemir (49), omurilik felci teşhisiyle yatağa bağımlı hale geldi. Eski hayatına dönebilmek için evde de çalışmalarını sürdüren Özdemir'in en büyük arzusu, tek başına sokağa çıkabilmek.

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Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan ve bir ayakkabı mağazasında satış danışmanı olarak çalışan Serkan Özdemir, 2023 yılında işten çıkıp evine gitti. Dinlenmek için koltuğa uzanan Özdemir, aynı yerde uyuyakaldı. Sabah işe gitmek için uyanan Özdemir, ayağa kalkmak için davranınca yattığı yere düştü. Bacaklarının tutmadığını fark eden Özdemir, üşüttüğünü düşünerek 2 gün grip ilacı alıp istirahat etti. 2'nci günün sonunda idrarını tutamayan Özdemir, o an hayatının en büyük şokunu yaşadı. Belden aşağısının tutmadığını fark eden Özdemir, arkadaşlarının yardımıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan nörolojik kontrollerde, Özdemir'e 'Parapleji: Omurilik felci' teşhisi koyuldu.

SOKAĞI BALKONDAN GÖREBİLİYOR

Bir gecede hayatı değişen ve yatağa bağımlı halde kalan Özdemir'e, bu süreçte arkadaşları destek oldu. Fizik tedavi için zaman zaman hastanede yatan Özdemir, Antalya Yardımlaşma Platformu'nun da destekleriyle Nevşehir'deki Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavi olmaya başladı. Tedavi sayesinde evdeki işlerini kendisi görmeye başlayabilen Özdemir, desteksiz ayağa kalkmak için evde de çalışmalarını sürdürüyor. Özdemir'in en büyük isteği ise tekrar tek başına sokaklara çıkabilmek.

'KENDİ İHTİYAÇLARIMI GÖRÜYORUM'

Bir sabah uyandığında yürüyemediğini belirten Özdemir, "2023 Kasım'ında eve geldim. Sabah uyandığımda yürüme yetimi kaybetmiştim. Tedaviler sonucunda belli bir aşamaya geldim ama süreç devam ediyor. Tedavime Nevşehir Kozaklı'da devam ediyorum. 3 ay tedavi görüyorum, ardından taburcu oluyoruz. Antalya'da yaşadığım için tedavimin devamını getiremiyorum. Sürekli gidip gelmekte problem yaşıyorum. Aldığım tedavi sayesinde şu an çok büyük aşama katettim. Yatağa bağımlıydım. Şu anda walker ile 15 dakika kadar yürüyorum. Evin içinde kendi ihtiyaçlarımı görüyor, bulaşıklarımı yıkıyor, yemeğimi yapıyor, banyoma giriyorum. Kişisel bakımımla ilgili her şeyi yapabiliyorum. Evimde yapamadığım tek bir şey var, perdelerimi yıkamak, asmak. Onun dışında bütün ihtiyaçlarımı kendim karşılayabiliyorum" dedi.

'İNSAN ESKİ YAŞAMINI ÖZLÜYOR'

Evde kişisel egzersizlerine devam ettiğini söyleyen Özdemir, "Her birey bir engelli adayı. Bunu ben kendim hayatımda o gece yaşayarak fark ettim. Hiçbir şeyim yoktu. Sabah kalkıp işe gidecektim, tıraşımı olacaktım, günlük yaşamıma devam edecektim ama olmadı. Hastalandığım gün koşarak çalışıyordum, hiçbir problemim yoktu. Ertesi sabah bütün yürüme yetimi kaybetmiştim. Soğuk algınlığı düşündüm, bel tutulmasından kaynaklı bir yürüyememe durumunu düşündüm. İkinci günün ortalarında kas kabiliyetimi kaybettim. İnsan eski yaşamını özlüyor. Her insan gibi ben de günlük yaşamıma geri dönmek istiyorum, bütün mücadelem de bu. İlk hedefim merdivenlerden koltuk değneğiyle inmek. Ondan sonra yavaş yavaş koltuk değneğiyle yürümek, yürümeye çalışmak. Tek amaç o" diye konuştu.

'UMUTLARIMIZI YEŞERTTİ'

Özdemir'e destek olduklarını söyleyen Antalya Yardımlaşma Platformu Yöneticisi Halit Mert, "Bu süreç zarfında kendisinin hastaneye yatışı ve evindeki ihtiyaçları, kullanacağı materyallerin tedariki noktasında çalışmalar yaptık. Bu esnada malulen emeklilik işlemleri için girişimde bulunduk ve malulen emekli oldu. Geliri ihtiyaçları için yetersiz kalıyor. Biz Antalya Yardımlaşma Platformu olarak destekte bulunuyoruz. Özellikle şehir dışındaki hastaneye ulaşımı noktasında destekte bulunuyoruz. Nevşehir Kozaklı'daki Fizik Tedavi Hastanesi'ne gidişini, gelişini dernek olarak biz sağlıyoruz. Oradaki tedavide çok ciddi sonuçlar aldık. Şu anda destekli yürüyüşe başladı, bu da umutlarımızı yeşertti. Kendisi de bu durumdan çok mutlu. İnşallah bağımsız yürüyebileceği günlere kadar desteğe devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yine Nevşehir Kozaklı'daki Fizik Tedavi Hastanesi'ne yatılı tedavi için kendisini götüreceğiz. Gönüllülerimiz aracılığıyla destekte bulunuyoruz. En hızlı süreçte tedavisini olup sağlığına kavuşması için elimizden gelen desteği sağlayacağız inşallah" dedi.

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