Bursa’da feci kaza! Otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti | Video

06 Ekim 2026 08:41

Bursa’da ana yoldan karşıya geçmek isteyen bir kişiye seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan şahıs, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.