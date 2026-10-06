Hatay'da yeni evli çiftin yaralandığı kaza kamerada | Video
06 Ekim 2026 09:36
Hatay'da aynı istikamette ilerleyen otomobilin, motosiklete arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında motosikletteki 45 günlük evli çift yaralandı. Kaza anı kameraya yansırken, kafasından darbe alan Ömer Çetinkaya'nın ağır yaralı olarak hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Kaza; Payas - Dörtyol E-5 karayolu üzerinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen otomobil, Ömer Çetinkaya idaresindeki motosiklete arkadan çatptı. Çarpışmayla birlikte Çetinkaya ve eşi motosikletten yere düşerek savruldu. Yaralı çift, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ömer Çetinkaya'nın başından darbe aldığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi. Öte yandan Çetinkaya çiftinin kazadan 45 gün önce evlendiği öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; otomobilin, aynı istikamette ilerleyen motosiklete arkadan çarptığı görüldü.
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