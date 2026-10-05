Video Yaşam Üç ülkeye FETÖ firarisi kaçıran şebekeye baskın | Video
Üç ülkeye FETÖ firarisi kaçıran şebekeye baskın | Video

Üç ülkeye FETÖ firarisi kaçıran şebekeye baskın | Video

05 Ekim 2026 16:19

İstanbul Emniyeti; uluslararası bir operasyona daha imza attı. Kaçak göçmenleri yurt dışıma götüren bir şebekenin 12 üyesi yakalandı. Çok sayıda kişiyi para karşılığı yurt dışına kaçıran insan tacirlerinin 32 FETÖ firarisini Meriç Nehri’nin üzerinden yasa dışı yollarla önce Yunanistan’a, ardından da Almanya, Belçika ve Hollanda’ya kaçırdıkları tespit edildi.

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Uluslararası operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şubesi ve Göçmen Kaçakçılığı Suçlarıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün titiz ve uzun soluklu tespitlerinin ardından düzenledi. Fransa merkezli faaliyet yürüten ve "İnsan Kaçakçılığı" yapan bir şebeke, Fransız Polisi ile yapılan işbirliğiyle İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı Suçlarıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün operasyonuyla çökertildi. Düzensiz kaçak göçmenleri, aranan firari suçluları ve firari terör örgütü üyelerini para karşılığı Avrupa Ülkeleri'ne götüren 12 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

İnsan tacirleri "Yeni bir hayat" vaadinde bulundukları ve ödemeler aldıkları düzensiz göçmenlerin paralarını ve cep telefonlarını da gasp etti. Çok sayıda aranan suçlu firariyi ve örgüt üyelerini para karşılığı yurt dışına kaçıran insan tacirlerinin 32 FETÖ firarisini Meriç Nehri'nin üzerinden yasa dışı yollarla önce şişme botlarla Yunanistan'a, ardından da Almanya, Belçika ve Hollanda'ya kaçırdıkları tespit edildi. Söz konusu kişilerin Belçika, Hollanda ve Almanya'daki adresleri de tespit edildi.

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