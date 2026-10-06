Ankara'da iki araç çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

06 Ekim 2026 21:29

Ankara'nın Mamak ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.