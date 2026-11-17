Yeni imajı gündem oldu! Sevda Demirel yüzüne yapay çil yaptırdı!

17 Kasım 2026 19:32

Sevda Demirel, bugün Nişantaşı’nda bir alışveriş merkezi önünde görüntülendi. Sevda Demirel, yüzüne yaptırdığı yapay çillerle gündem oldu. İşte Sevda Demirel’in o halleri!