Yeni imajı gündem oldu! Sevda Demirel yüzüne yapay çil yaptırdı!
17 Kasım 2026 19:32
Sevda Demirel, bugün Nişantaşı’nda bir alışveriş merkezi önünde görüntülendi. Sevda Demirel, yüzüne yaptırdığı yapay çillerle gündem oldu. İşte Sevda Demirel’in o halleri!
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