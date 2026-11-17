MHP lideri Bahçeli dijital içeriklere karşı adım atılması gerektiğini belirtti | Video
17 Kasım 2026 12:25
Partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli iç cephe vurgusu yaptı. "Dijital içerikler, sosyal medya ve şiddete yönlendiren oyunlara karşı adım atılması gerektiğini belirtti. Dünyada birçok ülkede bu alanlara erişimin kısıtlanmaya çalışıldığını ifade eden Bahçeli, "Bu noktada bizim de gerekli adımları atmamızın zamanı gelmiştir, hatta geçmektedir" dedi.
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