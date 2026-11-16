Başkan Erdoğan'dan muhalefete: 'Kendi pisliklerini örtmek için gençlere sokakları gösterdiler'
16 Kasım 2026 15:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde “AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması”nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, muhalefete tepki göstererek, "Onlar para kulelerini aklamak için gençleri paravan olarak kullanıyor. Onlar sırf kendi pisliklerini örtmek için gençlere adresi sokakları gösterdiler, biz gençlerimizin ayağına taş değmesin diye uğraşıyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri sadece bölgemizde değil artık tüm dünyada duyuluyor." sözlerini kullandı.
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